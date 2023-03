Der Dungeons & Dragons-Film stellt männliche Charaktere bewusst als Schwächlinge dar

HQ

Die Premiere von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ist jetzt knapp einen Monat entfernt, und in einem Interview mit Variety verspricht der Drehbuchautor des Films ein anderes Fantasy-Abenteuer mit einigen überraschenden Entscheidungen. Konkret erklären sie, wie die männlichen Charaktere absichtlich schwächer, ja weicher gemacht werden und wie den weiblichen Helden stattdessen mehr Raum gegeben wird, um zu glänzen und zu zeigen, was in ihnen steckt. Alles, um die Erwartungen der Kinobesucher zu untergraben und etwas Frisches zu liefern.

Die Entscheidung basiert jedoch nicht auf irgendeiner Art von Woke-ism nach Ansicht der Beteiligten, sondern eher, weil sie der Meinung waren, dass sie gegen das verstößt, was sonst die Norm in Dungeons & Dragons ist. Etwas, das ihnen Spaß machte. Die Drehbuchautoren wiesen auch auf Tom Holland als Spider-Man und Downey Jr. als Stark hin, wenn es darum ging, dass männliche Helden die Norm brechen.

"Das war kein Versuch unsererseits, Schwöre bei Gott, das war es nicht. Uns gefiel, dass Holga der Schläger ist, der die Drecksarbeit für Edgin erledigt, und er mag es nicht, sich die Hände schmutzig zu machen. Wir lieben es auch, führende Männer zu entmannen."

Laut Chris Pine selbst, der die männliche Hauptfigur spielt, hatte er auch viel Spaß bei den Dreharbeiten und versuchte aktiv, so schwach wie möglich zu wirken. Sogar Hugh Grant, der ebenfalls auftaucht, beschrieb, dass die Bande der Abenteurer eine Ansammlung von Verlierern ist, bei der jeder eigentlich ein bisschen ein Verlierer ist.

Wie klingt das deiner Meinung nach, verheißt es Gutes für den Dungeons & Dragons-Film?

Danke, CBR.com