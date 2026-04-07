Der Druck auf Großbritannien wächst, Kanye West nach Festival-Kritik zu verbieten

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Der Druck auf die britische Regierung wächst, Kanye West an der Einreise ins Land zu hindern, nachdem seine Headliner-Buchung beim Wireless Festival eine breite Gegenreaktion ausgelöst hat.

Der Rapper, heute bekannt als Ye, wurde in den letzten Jahren wiederholt für antisemitische Äußerungen kritisiert, was politische Persönlichkeiten und Gemeinschaftsgruppen dazu veranlasste, seinen Auftritt zu verhindern. Die Kontroverse hat sich nach einer Welle von Rückzügen der Sponsoren von der Veranstaltung verstärkt.

Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Buchung als "zutiefst besorgniserregend", während Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte, die früheren Kommentare des Künstlers spiegeln nicht die Werte der Stadt wider. Die Oppositionspartei Conservative Party hat die Regierung ebenfalls zum Handeln aufgefordert.

Das Innenministerium prüft nun, ob West die Einreise ins Land erlaubt wird, mit der Befugnis, die Einreise aus Gründen des öffentlichen Interesses zu verweigern. Die Debatte folgt ähnlichen Schritten im Ausland, darunter eine Visa-Stornierung in Australien im letzten Jahr.

Die Festivalveranstalter verteidigten die Entscheidung und argumentierten dafür, dem Künstler eine zweite Chance zu geben und seine Musik von seinen früheren Äußerungen zu trennen. Wir müssen abwarten, was passiert.