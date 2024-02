Der dritte Teil des Final Fantasy VII Remakes befindet sich in der "gleichen Situation" wie Rebirth am Ende der Entwicklung von Remake

HQ

Jetzt, da wir 10 Tage vom Debüt von Final Fantasy VII: Rebirth entfernt sind, beginnen einige Fans zweifellos bereits, ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu richten, um darüber zu sprechen, wie der dritte und letzte Teil des Remakes von Final Fantasy VII aussehen wird. Während Square Enix sich bei diesem dritten Teil bisher bedeckt hält, und das zu Recht, hat sich Regisseur Naoki Hamaguchi mit Julien Chieze zusammengesetzt, um über den dritten Teil zu sprechen.

"Natürlich kann ich Ihnen nicht sagen, in welchem Stadium wir uns befinden, aber wir haben bereits Fortschritte beim Drehbuch gemacht und denken über bestimmte Entwicklungen nach", sagte Hamaguchi. "Als wir am Ende der Entwicklung von Remake angelangt waren, begannen wir, mit [Autor Kazushige Nojima] über eine Fortsetzung zu sprechen, und ich denke, wir können sagen, dass wir uns heute in der gleichen Situation befinden."

Es scheint also, dass wir davon ausgehen können, dass der dritte Teil relativ bald nach der Ankunft von Rebirth am 29. Februar 2024 in die volle Produktion gehen wird und dass wir wahrscheinlich in vier oder fünf Jahren mit seinem Debüt rechnen können. Vielleicht wird es einer der ersten Titel sein, der für die nächste Generation der PlayStation-Konsole erscheint?

Danke, GamesRadar.