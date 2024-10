Der dritte Teaser von Presence zeigt weiterhin einen mysteriösen Thriller

HQ

Die Produktionsfirma Neon hat einige wirklich, wirklich kreative Dinge mit der Art und Weise gemacht, wie sie ihre Filme vermarktet. Das haben wir bei Longlegs gesehen und jetzt sehen wir es wieder mit dem nächsten Streifen von Regisseur Steven Soderbergh.

Bekannt als Presence, haben wir noch nicht viel Substanzielles über den Film gesehen, obwohl er etwa drei Monate vor der Premiere steht, aber was wir gesehen haben, ist eine Sammlung von Teaser-Trailern, die weiterhin ein spannendes und ein wenig beunruhigendes Bild zeichnen. Die neueste davon führt uns in das Schlafzimmer einer Frau, wo uns gesagt wird, dass dies der Ort ist, an dem sie Liebe, Verlust, Angst und eine Presence erleben wird.

Presence wird voraussichtlich im Januar 2025 in die Kinos kommen, und Sie können sich diesen ungewöhnlichen Teaser-Trailer unten ansehen.