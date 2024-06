Der dritte Patch von Hades II ist da mit einigen göttlichen Buffs

HQ

Während sich Hades II in vielerlei Hinsicht wie ein komplettes Spiel anfühlt, da sich Supergiants Roguelike noch im Early Access befindet, gibt es viele Dinge, die geändert werden. Die größten Änderungen werden im ersten großen Inhaltsupdate des Spiels kommen, das für später in diesem Jahr geplant ist, aber dazwischen haben wir einen neuen Patch zu veröffentlichen.

Dieser Patch fügt einige neue Gameplay-Elemente hinzu. Im Kreuzungskessel erhältst du nämlich neue Beschwörungsformeln, die dir alle kleine, aber sinnvolle Buffs geben, wie z. B. zusätzliches Leben oder Magie beim Einsammeln von Ressourcen zu erhalten oder die Zeit während des Chronos-Kampfes zu verlangsamen.

Es gibt auch massive Änderungen an den Göttern des Olymps, hauptsächlich zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten oder zur Änderung ihrer Funktionsweise. Einige hatten kritisiert, dass die Segen in Hades II nicht so mächtig sind wie die im ersten Spiel, und es scheint, dass Supergiant dieses Feedback aufgegriffen und das bereits Vorhandene verbessert hat.

Schaut euch die vollständigen Patchnotes hier an.