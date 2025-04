Der dritte Film von Godzilla & Kong wird gerade gedreht

HQ

Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrer Hausversicherung noch einmal überprüfen, ob Sie gegen Monsterschäden versichert sind, denn Godzilla und Kong werden sich bald wieder zusammentun. Nach zwei erfolgreichen Kinokassen wollen der Affe und die Eidechse in einem dritten Film erneut Geld für Legendary und Warner Bros. einstreichen.

Anscheinend wird der dritte Film gerade gedreht. Im Gespräch mit 7NewsAustralia auf dem roten Teppich in Sydney sagte die 'The Last of Us'-Darstellerin Kaitlyn Dever, dass sie bereits den dritten Godzilla & Kong-Film dreht, der derzeit am 26. März 2027 in die Kinos kommen soll.

Nachdem der erste Film über Godzilla und Kong verkauft wurde, prahlte The New Empire mit einem Team-Up zwischen den beiden, und so können wir uns vorstellen, dass die massiven Monster in diesem dritten Film wieder Freunde sein werden. Wir müssen einfach abwarten und sehen, welche neue Bedrohung auftaucht, damit sie sich wieder zusammenschließen.