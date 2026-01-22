Der Drehbuchautor von Flash und Birds of Prey wird offiziell das Batman-Drehbuch von DCU schreiben

HQ

Wir wissen jetzt, wer das Drehbuch für den ersten Batman-Film des DCU schreiben wird, der die Comic-Handlung von The Brave and the Bold adaptieren soll. Obwohl es einen Moment lang Gerüchte gab, ist nun bestätigt, dass Christina Hodson das Drehbuch schreiben wird und Andy Muschietti weiterhin Regisseur des Films ist.

Es gab einige Zweifel, ob Muschietti das Batman-Debüt des DCU inszenieren kann, da er derzeit wieder bei der IT-Reihe arbeitet, nachdem er IT: Welcome to Derry entwickelt hat und offenbar weitere Projekte mit unserem Lieblingsclown entwickelt hat. Der Hollywood Reporter merkt jedoch an, dass Muschietti weiterhin für den Film steht, während DCU bei der Produktion von The Brave and the Bold einen zurückhaltenderen Ansatz verfolgt.

Hodson ist zuletzt für ihre Arbeit mit Muschietti an The Flash bekannt und schrieb zuvor Birds of Prey mit Margot Robbie sowie andere Actionfilme wie Bumblebee von 2018 und den aufgegebenen Batgirl-Film. Sie scheint bereits mit der Arbeit am Drehbuch für Batman: The Brave and the Bold begonnen zu haben, wie eine Quelle behauptet, Hodson begann letzten Herbst zu schreiben. Es scheint jedoch, dass die Arbeit erst richtig beginnt, wenn eine endgültige Version des Drehbuchs fertig ist, da DC offenbar möchte, dass sich der Film von Robert Pattinson und Matt Reeves' The Batman-Filmen unterscheidet.