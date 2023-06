Der Drehbuchautor von Commando gibt Sylvester Stallone die Schuld für den exzessiven Schlussakt des Films

HQ

Es gibt viele unvergessliche Actionfilme aus den 80er Jahren und einer davon ist zweifellos Commando. Der Film, in dem Arnold Schwarzenegger als harter John Matrix es mit einer kleinen Armee von Bösewichten aufnahm, die bis an die Zähne mit allen möglichen Waffen und tödlichen Einzeilern bewaffnet waren. Aber das war nicht immer der Plan und das Drehbuch von Commando sah von Anfang an ganz anders aus, vor allem im letzten Akt.

In einem Interview mit Radio Times sagte der Drehbuchautor des Films, Steven E. de Souza (der auch The Running Man, Stirb langsam und Judge Dredd geschrieben hat), dass die Rivalität zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger einer der Gründe war, warum Commando am Ende eine so übertriebene Wendung nahm. Es ging darum, Sylvester und Rambo II zu schlagen.

"Damals war es Rambo gegen Commando und diese beiden hatten lange Zeit eine Rivalität, aber Arnold sagte voraus, dass die Leute immer noch über diesen Film sprechen würden, weil er sich selbst nicht ernst nahm und sich seiner selbst bewusst war. Und Rambo hat sich selbst sehr ernst genommen."

Souza sprach auch darüber, wie Regisseur Mark L. Lester in der letzten Szene einen großen Teil des Budgets des Films verbrannt hat. In der Folge wurden andere geplante Sequenzen gestrichen.

"Ich gebe Sylvester Stallone die Schuld dafür, dass er das Ende vermasselt hat... Mark L. Lester hatte einen Vorgeschmack auf Rambo II gesehen und er sagte, Stallone tötet eine Million Jungs, also müssen wir mehr Jungs töten ... Was also passierte, war, dass Mark das Budget überschritten hat, als er diese riesige Szene einbaute, in der diese Privatarmee ausgelöscht wird. Die willkürliche Erschießung von Hunderten von Typen stand nicht im Drehbuch. Also haben sie das Budget verbrannt und dann gesagt, wir haben nicht das Geld, um das zu filmen, was Sie geschrieben haben."

Am Ende war es der zweite Rambo-Film, der den Actionkampf mit 300,4 Millionen US-Dollar an den Kinokassen gewann, während Commando nur 57,5 Millionen US-Dollar erzielen konnte.

