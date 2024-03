Der Drehbuchautor des nächsten Films "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" spricht darüber, wie gut alle im Film aussehen

HQ

1997 kam der erste von drei "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Filmen in die Kinos, und 2021 bekamen wir auch eine TV-Serie. Es wurde sowohl von einem Remake als auch von einer Fortsetzung gesprochen, wobei letzteres in Gang zu kommen scheint. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Leah McKendrick, die nun kurz über ihre Gedanken zum kommenden Film gesprochen hat.

"Ich meine, es sind heiße Leute, die fragwürdige Dinge tun, oder? Im Kern denke ich, dass es wirklich mit einigen großen Ideen über Helden und Bösewichte, richtig und falsch abrechnet, wie deine Skelette zurückkommen, um dich zu verfolgen. Und im Zeitalter des Internets und des Zeitalters, in dem Ruhm ein so verehrtes Konzept ist, die Schaffung von TikTok und sozialen Medien, wer ist Julie James in einer Welt, in der es keine Geheimnisse mehr gibt?"

Sie fuhr fort, die gut aussehenden Schauspieler des Films zu kommentieren.

"Ich habe es mir natürlich 8 Millionen Mal angesehen, während ich daran gearbeitet habe, aber es macht Spaß. Es ist nur ein Popcorn, ein wilder Ritt. Es ist manchmal campy, Jennifer Love Hewitt ist so heiß, Freddie Prinze Jr. ist so heiß. Sarah Michelle [Gellar], Ryan [Phillippe], sie sind so wunderschön. Es ist wie bei schönen Menschen, die sich schlecht benehmen. Man kann einfach nicht genug davon bekommen. Davon gibt es eine Menge in diesem Film."

Sowohl Jennifer Love Hewitt als auch Freddie Prinze Jr. werden in ihren jeweiligen Rollen zurückkehren und Jennifer Kaytin Robinson wird Regie führen. Wir werden sehen, wann die Dreharbeiten für den Film beginnen und schließlich ein Veröffentlichungsdatum bekommen.