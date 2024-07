Der Dreame Roboticmower A1 sorgt für Ordnung auf Ihrem Rasen, ohne dass Sie Ihre Hilfe benötigen

HQ

Jetzt, wo wir uns im Hochsommer befinden, wird jeder, der einen Garten hat, mit der manchmal zweiwöchentlichen Aufgabe vertraut sein, den Rasen zu mähen. Den Garten in Ordnung zu halten, kann eine lästige Pflicht sein, aber zum Glück hat Dreame eine Lösung, die Ihnen das Leben erleichtert.

Dieses Gadget, das als Roboticmower A1 bekannt ist, ist ein Roboter, der durch Ihren Garten geht und den Rasen mäht. Er verwendet eine Technologie namens OmniSense 3D Ultra-Sensing System, um zu sehen, welche Teile des Rasens beschnitten werden müssen, und fährt dann mit dem Trimmen fort, alles unter der Annahme, dass sich der betreffende Bereich innerhalb der drahtlosen Grenze befindet, innerhalb derer sich der Roboter aufhalten soll.

Um mehr über den Roboticmower A1 von Dreame zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt den neuesten Quick Look unten an, in dem Magnus alles über das Gerät erzählt.