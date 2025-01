Der Dragon Ball-Themenpark erhält einen brandneuen Look der vollständigen Karte

HQ

Letztes Jahr kündigte Saudi-Arabien seinen nächsten großen Themenpark an, als Teil seiner Initiativen, öffentliche Gelder in Touristenattraktionen zu investieren, die auf internationale Besucher abzielen (und eine Möglichkeit bieten, ihr internationales Image zu verbessern). Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob Dragon Ball im Nahen Osten sehr beliebt ist, aber das macht nichts: Sie sind diejenigen, die scheinbar unbegrenztes Geld haben, das sie in einem riesigen Park ausgeben können, der auf dem von Akira Toriyama geschaffenen Anime basiert.

Ein Beweis dafür ist Falcon's Flight, die Achterbahn, die alle möglichen Rekorde brechen wird (und bereits fertig gebaut ist). Und nach Six Flags Qiddiya, das dieses Jahr in die Kinos kommt, ist Dragon Ball der nächste an der Reihe.

Letztes Jahr haben wir euch die ersten Bilder des Parks gezeigt. Heute können wir Ihnen ein noch nie zuvor gesehenes Bild zeigen, ein Rendering, das das gesamte Layout des Parks zeigt, entdeckt von dem Freizeitpark-Enthusiasten Wallin Ballin, der anscheinend auf der Linkedin-Seite ihrer Erbauer gefunden wurde.

Dies ist fast wie eine Karte des Parks, und obwohl es sich technisch gesehen immer noch um Konzeptkunst handelt und das endgültige Design abweichen kann, können Fans bereits überprüfen, welche Attraktionen sie finden werden, einschließlich Achterbahnen, obwohl es scheint, dass die meisten Attraktionen drinnen sein werden... Was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass der Park mitten in der Wüste liegen wird.

