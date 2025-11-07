Der Drache von Yokohama kommt in Sonic Racing: Crossworlds auf die Strecke

HQ

Sega erweitert Sonic Racing: Crossworlds weiterhin mit neuen Inhalten. Einige davon sind Gastauftritte von anderen Unternehmen (wie Alex, Steve und Creeper von Minecraft ), die Geld kosten, während andere Inhalte von Sega selbst stammen, was erfreulicherweise kostenlos ist.

Gestern wurde der neueste Zuwachs veröffentlicht, nämlich der neue - nach nur zwei Spielen, so muss man ihn nennen, richtig - Hauptcharakter aus der Like a Dragon -Serie. Die Rede ist natürlich von Ichiban Kasuga, der jetzt zusammen mit einem neuen Kart namens Dragon Brave heruntergeladen und mit dem er Rennen fahren kann.

Aber es kommt noch besser, denn um Mitternacht findet auch noch das Ichiban Kasuga Festival statt. Die Teilnahme ist für jeden, der das Spiel besitzt, kostenlos, also nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Rennfähigkeiten online mit anderen eifrigen Fahrern zu messen. Eine einmalige Gelegenheit, um zu sehen, wozu Kasuga selbst fähig ist. Das Event läuft bis Montag um 01:59 Uhr MESZ