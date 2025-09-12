Der Domainname scheint den Titel der Fortsetzung des Films "The Super Mario Bros." zu bestätigen

HQ

Es ist ein weiterer großer Tag für Nintendo-Fans, denn heute Nachmittag, um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ, findet die nächste Nintendo Direct statt. Wir wissen, dass es eine 60-minütige Show sein wird, und da sie fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dem Start von Super Mario Bros. stattfindet, müssen wir davon ausgehen, dass es auch als eine Art feierlicher Stream für diesen großen Meilenstein fungieren wird.

Die Fans haben sich gefragt, ob das bedeutet, dass wir uns auf einige Mario-Überraschungen gefasst machen werden, und obwohl wir es erst in der Show wissen werden, wurde ein Leckerbissen bereits durch das Aussehen der Dinge verdorben.

Wie zuerst durch Necrolipe bemerkt und um Wario64 erweitert, wurde ein Domainname für etwas registriert, das ganz klar die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie sein wird. Ähnlich wie Universal "thesupermariobros.movie" als Domain für den Originalfilm registriert hat, wurde jetzt auch eine Domain namens "supermariogalaxy.movie" registriert.

Der Nachfolgefilm wird also Super Mario Galaxy sein und den Klempner mit dem roten Hut auf ein Abenteuer in den Kosmos mitnehmen. Die Art dieser Informationen, die herauskommen, deutet auch darauf hin, dass wir das Projekt heute Nachmittag zum ersten Mal auf der Direct treffen werden, obwohl unklar bleibt, ob es sich dabei um einen Trailer oder nur um eine Ankündigung von Shigeru Miyamoto handelt.

Was den Premierentermin betrifft, so wird der Film am 3. April 2026 debütieren.