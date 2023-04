Der Dokumentarfilm von Conor McGregor erhält ein Veröffentlichungsdatum und einen ersten Teaser

HQ

Conor McGregor hat den ersten Teaser und das Erscheinungsdatum der kommenden Netflix-Dokumentarserie enthüllt, die auf ihm basiert.

Die Serie mit dem Titel McGregor Forever startet am 17. Mai und erzählt die Geschichte von McGregors Aufstieg zum Ruhm in der UFC und seinem Leben nach diesem Aufstieg. Der Clip, der auf McGregors Twitter gepostet wurde, zeigt, wie er Spekulationen über seine mögliche Verletzung am Ende seiner Karriere diskutiert, die er Ende 2022 erlitten hat.

McGregor ist ausführender Produzent der Show und hat gesagt, dass es "der einzige Ort sein wird, um meine wahre Geschichte zu hören, die gerade erst beginnt!"

Wirst du nächsten Monat McGregor Forever sehen?