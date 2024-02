Der Dokumentarfilm "Connecting Worlds" von Hideo Kojima ist jetzt auf Disney+ erhältlich

HQ

Nur wenige Köpfe in der Spieleindustrie sind so einzigartig wie Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima, weshalb wir es natürlich begrüßen, wenn Dokumentationen wie diese auf Streaming-Diensten erscheinen. Hinter diesem Film mit dem Titel Connecting Worlds, der sich hauptsächlich auf Kojimas frühes Leben, ausgewählte Momente aus der Death Stranding-Produktion und seine heutige Arbeitsweise konzentriert, stecken jedoch keine großen journalistischen Ausgrabungen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, dauert es nur 60 Minuten, ganze elf Minuten weniger als Kojimas längste Zwischensequenz, die Schlussszene in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Wer eine tiefgründige Aufarbeitung des Streits zwischen Hideo Kojima und Konami erwartet, muss weiter schauen. Seht euch den Trailer unten an: