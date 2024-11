Der DLC "Omens of Destruction" von Total War: Warhammer III erscheint am 12. Dezember

HQ

Obwohl wir schon seit einiger Zeit ein wenig über den kommenden Total War: Warhammer III DLC Bescheid wussten, hatten wir weder einen Namen für den DLC, noch hatten wir einen Ankündigungstrailer, der all die zerstörerischen Güten zeigte, die auf uns zukommen.

Jetzt haben wir beides, denn zusammen mit einem neuen Trailer haben wir die Enthüllung des DLC-Titels erhalten: Omens of Destruction. Der Trailer zeigt Kaiser Karl Franz an einem kleinen Tiefpunkt, als er von Gorbad Ironclaw, Golgfag Maneater und U'Zhul the Skulltaker umgeben ist, den neuen legendären Lords der Grünhäute, der Ogerkönigreiche bzw. der Khorne.

Dann sehen wir, wie jeder neue Lord eine andere Fraktion verarscht und seine neuen Einheiten und vieles mehr präsentiert. Ein persönlicher Favorit ist der neue Riesen-Squig für die Grünhäute, aber es gibt auch viele neue Einheiten, in die man sich vertiefen kann.

Omens of Destruction erscheint am 12. Dezember für Total War: Warhammer III und kann ab sofort über Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.