Der DLC "Endure & Defy" von Company of Heroes 3 erscheint noch in diesem Monat

HQ

Relic Entertainment hat den nächsten DLC für Company of Heroes 3 enthüllt. Dieser DLC, der in nur wenigen Wochen am 27. November erscheinen soll, gilt als Endure & Defy und es ist ein Paket, das vier neue Kampfgruppen für Spieler auf dem PC bringt, die es zu meistern gilt.

Der DLC, der für 24,99 $ auf Steam erscheint, bringt eine neue Kampfgruppe für jede Fraktion, wobei diese für den Mehrspielermodus und die Koop-/Skirmish-vs. KI-Modi konzipiert sind. Die vier Kampfgruppen bringen einen neuen Spielstil in jede Fraktion und fügen neue Einheiten, Franchise-Favoriten und zusätzliche Fähigkeiten hinzu, die zusätzliche Spielmechaniken einführen.

Was die vier Kampfgruppen betrifft, so erhalten die US Forces Zugang zu den Italian Partisans, die mit List und Guerilla-Taktiken hinter den feindlichen Linien Chaos anrichten. Die Wehrmacht hingegen erhalten die Last Stand, eine Gruppe, die improvisierte Verteidigungsanlagen und außergewöhnliche Ideen einsetzt, um das Schlachtfeld zu beeinflussen. Die British Forces erhält die Polish Cavalry, die ergraute Truppen bringt, die den Feind mit schweren Waffen zerschmettern sollen. Schließlich erhalten die Deutsches Afrikakorps die Kriegsmarine, eine Kampfgruppe, die sich um die Macht der deutschen Marine dreht, um Stellungen zu befestigen und Versorgungsketten aufzubauen.

Ihr könnt jede dieser Kampfgruppen im Trailer unten in Aktion sehen, und für mehr über Endure & Defy verspricht Relic, in den nächsten Wochen weitere Informationen zu veröffentlichen.