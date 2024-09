Der Divergent-Star Shailene Woodley wurde für das Biopic über Janis Joplin gecastet

HQ

Im Laufe der Jahre wurden die Lebensgeschichten vieler großer Stars verfilmt. Nach dem Erfolg von Bohemian Rhapsody im Jahr 2018, der sich mit dem Leben von Freddie Mercury beschäftigte, folgten weitere Filme über andere ikonische Persönlichkeiten. Wir haben die Lebensgeschichten von Elton John, Elvis Presley, Whitney Houston und Amy Winehouse auf der großen Leinwand gesehen.

Diesmal ist es eine der größten Sängerinnen der 1960er Jahre, deren Leben verfilmt werden soll, nämlich Janis Joplin. Wie viele der ganz Großen war sie Mitglied des Clubs, in dem man nicht sein möchte, der sogenannten 27 Club.

Und damit meinen wir, dass sie im Alter von 27 Jahren gestorben sind. In der Rolle der Janis Joplin werden wir Shailene Woodley sehen, die für ihre Rolle in Divergent, Big Little Lies und Sooner or Later I Explode bekannt ist, wie Variety berichtet. Das Veröffentlichungsdatum ist jedoch nicht bekannt.