Der Direktor von Final Fantasy VII: Rebirth erklärt, dass es "definitiv einen Bedarf" für gelbe Farbe gibt

Wenn Sie heute Videospiele erkunden, werden Sie meistens auf Objekte stoßen, die mit gelber Farbe überzogen sind. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur Barrierefreiheit, die dazu dient, wichtige Objekte hervorzuheben, sei es ein Kletterpfad oder eine zerbrechliche Kiste. Es ist oft ein kontroverses Gesprächsthema, da einige argumentieren, dass es die Immersion unterbricht und zu visuell ist und die Entdeckung und Handlungsfähigkeit der Spieler einschränkt, während andere einfach anmerken, dass es hilfreich ist, um den Spielern zu helfen, in Videospielen voranzukommen.

Naoki Hamaguchi, der zuletzt als Direktor von Final Fantasy VII: Rebirth bekannt war, hat mit GamesRadar+ über das Dilemma der gelben Farbe gesprochen, zu dem er Folgendes erklärte.

"Ich verstehe, dass es eine Debatte darüber gibt, ob das in diese Welt passt oder nicht, ob einige Leute es wollen oder andere nicht. Ich denke, als Spiel gibt es definitiv einen Bedarf für so etwas in vielerlei Hinsicht. Ich denke, offensichtlich experimentieren verschiedene Entwickler, probieren unterschiedliche Dinge aus, was am besten funktioniert, was am besten passt, wie man das in ihrem Spiel richtig macht.

"Es ist notwendig, die Spieler aus der Gameplay-Perspektive zu führen und ihnen zu zeigen, was getan werden kann, was sie tun müssen, es gibt definitiv Zeiten, in denen das erforderlich ist. Ich denke also, dass es offensichtlich eine größere Debatte darüber gibt, wie es gemacht wird, auf welcher Ebene und was funktioniert. Und es wird immer noch Leute geben, die sagen: 'Nein, das passt überhaupt nicht. Das gefällt uns nicht." Das ist in Ordnung, aber ich denke, es gibt definitiv einen Bedarf, und es ist definitiv etwas, das es wert ist, in Betracht gezogen zu werden."

Einige argumentieren, dass eine Lösung eine Einstellungsoption wäre, die gelbe Farbe visuell aktivieren oder deaktivieren kann, so dass erfahrenere Spieler ein immersiveres Erlebnis haben, während andere immer noch eine besser geführte Version des Titels genießen können.

Wie stehen Sie zum Debakel um die gelbe Farbe?