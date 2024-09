Der Director von Lies of P über geplante DLCs und eine Fortsetzung: „Wir streben danach, das, was wir gut gemacht haben, noch besser zu machen"

HQ

Nach seiner Ankunft Ende letzten Sommers versprach der Entwickler Neowiz, dass mehr Inhalte für Lies of P auf dem Weg sind. Diese sollten in Form von DLC und einer vollständigen Fortsetzung erscheinen, und obwohl nun 12 Monate vergangen sind, haben wir bisher kaum etwas von beidem gesehen.

Wenn ihr gehofft habt, ein paar feste Neuigkeiten und Informationen über den DLC zu haben, sieht es so aus, als ob Neowiz immer näher dran ist, etwas Konkretes zu teilen, denn jetzt hat Game Director Jiwon Choi einen Brief veröffentlicht, in dem er bestätigt, dass die Produktion noch in vollem Gange ist.

Choi erklärt: "Mein Ziel als Director, ein unterhaltsames Spiel zu erschaffen, ist nie ins Wanken geraten. Euer Feedback und eure Ermutigung waren und werden immer eine ständige Inspirationsquelle für mich sein.

"Für den DLC der Lies of P und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, besser machen und uns in Bereichen verbessern, in denen wir noch Raum zum Wachsen haben. Es mag einfach klingen, aber ich finde, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten."

Choi gibt keine weiteren Informationen oder gar einen Zeitplan, wann der DLC erscheinen könnte, aber er hat einen neuen Ausschnitt aus dem DLC geteilt, den ihr unten sehen könnt.