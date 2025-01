Der Director von Helldivers II macht eine Pause, bevor er mit der Arbeit am nächsten Spiel von Arrowhead beginnt

HQ

Jetzt, da Helldivers II im Grunde schon ein ganzes Jahr auf dem Markt ist, fragst du dich vielleicht, was Entwickler Arrowhead Game Studios für die Zukunft geplant hat. Obwohl wir an dieser Front ein paar verschiedene Teaser gesehen haben, einschließlich der Tatsache, dass der Präsident des Entwicklers damit begonnen hat, das Konzept für dieses Projekt zu gestalten, wird die Arbeit an dem Spiel anscheinend erst in einer Weile beginnen.

Wir sagen das, weil Johan Pilestedt, der auch als Direktor von Helldivers II tätig war, auf X erklärt hat, dass er eine Pause einlegt und dass er, wenn er nach einer unbestimmten Zeit zurückkehrt, mit der Arbeit am nächsten Arrowhead -Projekt beginnen wird.

Pilestedt erklärte: "Ich werde für eine Weile ein Sabbatical machen!

"Ich weiß, dass viele von euch denken werden "por qué?" - nun, während ihr @helldivers2 seit fast einem Jahr genießt, lebe ich es seit Anfang 2016 und mit @HelldiversGame - seit 2013.

"11 Jahre, in denen ich "rund um die Uhr" an derselben IP gearbeitet habe, haben mich dazu gebracht, Familie, Freunde und meine liebe Frau beiseite zu legen... und mich selbst.

"Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um das wiedergutzumachen, was all denen verloren gegangen ist, die mich über ein Jahrzehnt lang unterstützt haben."

Dann fügte er hinzu: "Wenn ich zurück bin, werde ich mit der Arbeit am nächsten Arrowhead-Spiel beginnen."

In der Zwischenzeit können wir weitere Updates und zusätzliche Inhalte in Helldivers II erwarten, wenn auch mit dem Einfluss von Pilestedt an der Spitze.