Der Director von Final Fantasy VII: Rebirth bestätigt erneut, dass die Trophäen des Spiels zu schwer sind

Wenn es einen Bereich gibt, den Square Enix im letzten Teil der Final Fantasy VII Remake -Trilogie sehr lautstark anzusprechen scheint, nachdem Final Fantasy VII: Rebirth schon eine Weile auf dem Markt ist, dann sind es die Trophies für das Spiel und wie herausfordernd und zeitaufwändig sie sind, wenn es darum geht, die schwer fassbaren Platinum Trophy freizuschalten und zu erwerben.

Square Enix hat erwähnt, dass die Trophies im fertigen Spiel leichter zu verdienen sein werden, und das ist etwas, was Game Director Naoki Hamaguchi kürzlich in einem Square Enix-Interview erneut erwähnt hat.

"Wenn ich auf das Spiel zurückblicke, sind viele der Dinge, die wir den Spielern vermitteln wollten, wirklich ins Schwarze getroffen. Die Reaktionen waren genau das, was wir uns erhofft hatten. Es gibt also nicht viele Bereiche, in denen wir denken: "Wir haben es versucht, aber es ist nicht so gut geworden".

"Aber wenn es eine Sache gibt, die davon ausgenommen ist, dann sind es die Trophäen. Ich denke, wir werden uns den Schwierigkeitsgrad für das Freischalten der Trophäen im dritten Spiel ansehen und es auf ein Niveau bringen, das für die meisten Leute leichter erreichbar ist."

In dem Interview sprach Hamaguchi auch ein wenig über das Queen's Blood Karten-Minispiel und wie die "Reaktion so viel größer war, als ich es erwartet hatte!" Er merkte auch an, dass er das Spiel gerne als aggressive Kraft spielt, mit vielen Zerstörungskarten, die darauf ausgelegt sind, den feindlichen Raum zu erobern und zu kontrollieren. Das gilt auch für uns, Mr. Hamaguchi. Wir auch.