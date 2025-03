Der Director von Blades of Fire erklärt, wie die einzigartige Erzählung des Spiels funktioniert

HQ

Blades of Fire unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht stark von einem üblichen Fantasy-Actionspiel, aber eine der größten Abweichungen von der Formel, an die wir gewöhnt sind, ist der Fokus ganz auf den Perspektiven unserer Hauptcharaktere. Wir wissen nichts, was sie nicht wissen werden, und wir haben keinen Erzähler, der uns die Welt erklärt.

Game Director und MercurySteam-Mitbegründer Enric Alvarez sprach kürzlich mit uns darüber, was das für die Gesamtgeschichte des Spiels bedeutet und wie die Spieler damit interagieren. "Dies ist ein erzählerisches Spiel", sagte er. "Es sieht vielleicht nicht so aus, wegen der Freiheit, die das Spiel einem gibt, aber es ist ein stark erzählerisches Spiel. Und die Charaktere sind das Wichtigste. Denn ohne gute Charaktere gibt es keine gute Geschichte. Als wir die Geschichte schrieben, wollten wir also eine gewisse exponierte Erzählung durch Zwischensequenzen, andere Charaktere usw. haben."

"Aber wir wollten auch eine Art organische, wenn man so will, Erzählung haben, je nachdem, wie proaktiv man ist. Die Neugier wird dich durch wichtige Teile der Geschichte führen." Alvarez erklärt, dass die Erzählung weitgehend aufgeteilt ist zwischen dem, was dir die Zwischensequenzen erzählen, und dem, was du von deinem Begleiter Adso lernen kannst, der oft die Welt erforscht, während du sie erkundest.

"Und du kannst auch mit Adso reden, du kannst jederzeit anhalten und sagen: Hey, Adso, erzähl mir von den Fälschern. Erzählen Sie mir von den Hämmern", sagte er. "All dies erfordert Ihre Neugier und aktive Teilnahme. Auf diese Weise wird viel erzählt."

