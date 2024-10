Der Director of Publishing der Larian Studios ist voll des Lobes für Dragon Age: The Veilguard

HQ

Gestern haben wir unseren Rückblick auf Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht, geschrieben von unseren dänischen Kollegen, die sehr beeindruckt waren und sagten, dass Bioware nach einem harten Jahrzehnt wieder im Geschäft ist.

Es scheint, dass der Titel, mit wenigen Ausnahmen, durchweg positive Kritiken erhalten hat, und jetzt ist es an der Zeit, dass sich jemand zu Wort meldet, der sich wirklich mit Rollenspielen auskennt. Michael Douse, Verlagsdirektor der Larian Studios, schrieb über die sozialen Medien:

"Ich habe Dragon Age: The Veilguard in völliger Geheimhaltung gespielt (hinter meinem Rucksack im Büro vor einem riesigen Fenster, in der Küche). Ihr fragt euch vielleicht: "Ist das ein Spiel, das mit meinen Erfahrungen während BG3 kompatibel ist?", also werde ich es aus dieser Perspektive angehen.

Die Antwort ist ja. Es ist für eine schwere, 9 Staffeln lange Show, was eine gut gemachte, charaktergetriebene, binge-würdige Netflix-Serie ist.

Er hat ein gutes Gespür für Vortrieb und Vorwärtsdrang. Das Kampfsystem ist ehrlich gesagt brillant (für mich eine Mischung aus Xenoblade und Hogwarts, was ein Giga-Gehirn-Genie ist). Er weiß, wann er einen erzählerischen Moment braucht, und er weiß, wann er dich mit deiner Klasse herumspielen lassen und einige seiner stärkeren Elemente ausnutzen muss."

Beeindruckend, aber er war noch nicht fertig mit dem Lob und fügte später hinzu:

"Noch wichtiger ist, dass es sich für mich wie das erste Dragon Age-Spiel anfühlt, das wirklich weiß, was es sein will.

Kurz gesagt, wenn du ein charaktergesteuertes Toben mit einem starken Kampfsystem in einem Universum suchst, das du kennst, liebst oder von dem du gehört hast, ist es viel besser als das durchschnittliche Actionspiel und viel weniger schwer als die gigantischen RPGs, die manchmal einschüchternd sein können. Mit einem Wort, es macht Spaß!"

Larian Studios hat letztes Jahr Baldur's Gate III veröffentlicht, das an vielen Stellen zum Spiel des Jahres gekürt wurde, also wissen sie sicherlich ein oder zwei Dinge darüber, wie ein gutes Rollenspiel aussieht.

Wie fühlst du dich dabei? Wirst du Dragon Age: The Veilguard spielen?