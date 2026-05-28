Der diplomatische Konflikt in Taiwan zwischen den Vereinigten Staaten und China könnte laut einem Bericht zu einer nuklearen Eskalation führen

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Die Welt steht vor einem neuen Wettrüsten neben den turbulenten Konflikten, die sich in Europa (der Russland-Ukraine-Krieg), im Nahen Osten (Irans Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel) sowie in Konflikten und Instabilität in Afrika abspielen. Und zusätzlich zu diesen anhaltenden Konflikten scheint nun eine weitere Eskalation der Spannungen rund um die Insel Taiwan zu brauen, ein souveränes und demokratisches Territorium, das jedoch vom chinesischen Festland beansprucht wird.

Wir berichteten vor einigen Tagen über Manöver der chinesischen Marine in Gewässern in der Nähe der Insel, was beim International Institute for Strategic Studies (IISS), einer in London ansässigen Bedrohungsanalyseorganisation, Alarmglocken ausgelöst hat. In einem strategischen Bericht vor dem in den kommenden Tagen in Singapur stattfindenden Verteidigungsgipfel warnt die Organisation, dass die Vereinigten Staaten (Taiwans Hauptverbündeter) und China die Spannungen in Richtung eines neuen nuklearen Wettrüstens treiben könnten, wie von Reuters berichtet wird. Operationen und Gegenmaßnahmen umfassen Strategien zum Angriff und zur Sabotage von Langstreckeninfrastruktur und Kommunikation, sodass beide Länder (sowie viele andere am Rand des Konflikts oder mit Interessen in der Asien-Pazifik-Region) ihre Arsenale erweitern oder Wege suchen, Nukleartechnologie zu erwerben.

Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Jiang Bin, sagte, der IISS-Bericht scheine "ziemlich inkonsistent" mit der tatsächlichen Situation und fügte hinzu, dass die Taiwan-Angelegenheit eine interne Angelegenheit für China sei und keine externe Einmischung zulasse. Ebenso warnte der Außenminister direkt, dass die Vereinigten Staaten die Taiwan-Frage "mit äußerster Vorsicht" behandeln sollten.