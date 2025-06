Der Digital Showcase von THQ Nordic kehrt im August zurück

HQ

THQ Nordic hat angekündigt, dass es seine jährliche Sommertradition fortsetzen wird, im August ein Digital Showcase zu veranstalten. Dies wurde vom Publisher bestätigt, der bekannt gibt, dass die diesjährige Veranstaltung am 1. August um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ stattfinden soll, wobei die Show Folgendes bieten wird.

"Der diesjährige Showcase verspricht ein Fest an Weltpremieren-Ankündigungen, frischen Updates zu bereits angekündigten Titeln (ja, einschließlich einiger lang erwarteter Veröffentlichungstermine) und - ihr habt es erraten - ein paar Überraschungen, die wir noch nicht angedeutet haben... Oder doch?"

Auf die Frage, worauf sich THQ Nordic hier beziehen könnte, führt der Herausgeber aus und bestätigt, dass Gothic 1 Remake, Titan Quest II, Reanimal, The Eternal Life of Goldman und Wreckfest 2 absolut vorhanden sein werden, einschließlich "ein paar Asse", die "düster und spannend oder bunt und herzerwärmend oder sogar ein echtes Familienspiel darstellen - und ein paar, mit denen niemand rechnet (Nein, es ist immer noch nicht die spanische Inquisition - sorry)."

Die genaue Dauer der Show muss noch genannt werden.