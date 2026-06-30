Der deutsche Trainer Julian Nagelsmann sagt, er werde nach dem WM-Ausscheiden nicht zurücktreten

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Deutschland schied in der Runde der letzten 32 gegen Paraguay aus, und seit dem Titel 2014 haben sie bis heute kein K.-o.-Spiel mehr gewonnen. Julian Nagelsmann, der deutsche Nationaltrainer, gab dies nach dem Spiel zu. "Dies ist die dritte Ausscheidung in Folge, also gehören wir nicht mehr zu den erstklassigen Teams", sagte der 38-jährige Trainer. "Wenn man nach einem Spiel gegen Paraguay die Weltmeisterschaft verlässt, ist das sehr bitter. Es ist sehr verletzend."

Trotz der Kontroverse um Jonathan Tahs Tor, die vom VAR abgelehnt wurde und Deutschland weitergeführt hätte, hat Nagelsmann viel Kritik erhalten: vier Spiele bei dieser Weltmeisterschaft, zwei Siege gegen Curaçao und die Elfenbeinküste, zwei Niederlagen gegen Paraguay und Ecuador. Viele glauben, dass dies damit enden wird, dass der junge Trainer, der 2023 Bayern München abgelöst hat, entlassen wird, aber vorerst hat Nagelsmann nicht vor, zurückzutreten, und möchte für die nächste Nations League und UEFA-Euro arbeiten:

"Ich werde mich nicht zurückziehen, nur weil wir eliminiert sind. Wenn das DFB möchte, dass ich weitermache, werde ich weitermachen. Ich weiß, wie die Branche funktioniert, und viele Leute wollen jetzt, dass ich gehe. Ich möchte weitermachen, wenn der Deutsche Fußballverband das will", und gab sogar zu, dass "wenn wir heute in Deutschland eine Umfrage machen, die Leute offensichtlich nicht positiv über mich sprechen werden".

DFB-Sportdirektor Rudi Völler steht ebenfalls hinter ihm: "Julian ist immer noch ein Top-Trainer. Er ist ein Kämpfer, er wird eine so schmerzhafte Niederlage abschütteln und bereit zurückkommen, erneut anzugreifen. Ich weiß, viele Leute werden es nach so einem Knockout nicht verstehen. Ich bin immer noch überzeugt, dass er wahrscheinlich der richtige Mann ist, um weiterzumachen. Aber ich bin nicht allein. Es ist nicht allein meine Entscheidung", sagte er.