Der Deutsche Schäferhund überlebt eine zweistündige Tortur treibend in der Nordsee

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Es klingt fast wie die Handlung eines Films, aber für Bruce den Hund wurde es Realität. Der Hund, ein treuer Deutscher Schäferhund, wurde gerettet, nachdem er mehrere Kilometer allein auf einem aufblasbaren Kajak in die Nordsee getrieben war.

Berichten zufolge war Bruce in der Nähe seiner Besitzer am Strand, als ein starker Windstoß das Kajak erfasste und weiter aufs Meer hinaustrieb. Die Besitzer versuchten, ihm nachzuschwimmen, mussten aber anhalten und die Küstenwache alarmieren, als klar wurde, dass sie das Kajak nicht einholen konnten.

Nach zwei Stunden auf See wurde Bruce von einem Touristenboot entdeckt und gerettet. Er war unverletzt, aber kalt und erhielt sowohl Wärme als auch Wasser, bevor er schließlich an Land gebracht und mit seinen Besitzern wiedervereint wurde.