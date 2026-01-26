Der deutsche Reichweitentest zeigt, wie viel EV-Reichweite bei wirklich kaltem Wetter verloren geht

HQ

Nordeuropa erlebt derzeit kältere Temperaturen, daher ist es nur natürlich, neugierig zu sein, wie kaltes Wetter die geschätzte Reichweite Ihres Elektroautos beeinflusst. Während einige Sensoren haben, die Ihnen eine vernünftige Schätzung basierend auf diesen Faktoren geben, haben die meisten tatsächlich keine Sensoren, und Fahrer berichten oft von plötzlichen Einbrüchen oder Reichweitenänderungen.

Deshalb hat die deutsche ADAC die Auswirkungen von Graden bei oder unter dem Gefrierpunkt in Celsius getestet, wobei sie 14 beliebte Elektrofahrzeuge getestet haben, um zu sehen, wie diese Bedingungen die Reichweite beeinflussen.

Unter den 14 getesteten Modellen ist klar, dass es einen großen Unterschied darin gibt, wie aktiv im Winter Strom verbraucht wird, denn der BYD Sealion 7 Excellend Allradantrieb hat eine Reichweite von 293 Kilometern und eine Batterie, die eine WLTP-Kapazität von 502 Kilometern erreicht. Er verbrauchte 353 Wh/km bei 0 Grad bei Autobahngeschwindigkeit.

Am anderen Ende des Spektrums nutzte der Tesla Model Y Premium Allradantrieb nur 222 Wh/km und lag damit theoretisch auf dem ersten Platz, gefolgt vom Audi A6 Avant e-tron Performance, dem VW ID.7 Tourer Pro und dem Skoda Elroq 85.