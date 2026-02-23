Der deutsche Klub Werder Bremen sagt nach den Tötungen durch ICE eine Reise in die Vereinigten Staaten ab, "passt nicht zu unseren Werten"

HQ

Der SV Werder Bremen, der deutsche Fußballverein aus Bremen, hat seine geplante Reise in die Vereinigten Staaten im Mai abgesagt, wo sie einige Freundschaftsspiele in Minnesota und Detroit bestreiten sollten. Aus "sportlichen, wirtschaftlichen und politischen Gründen" sagte der Verein jedoch seine Pläne ab.

Eine von Christoph Pieper, Kommunikationsleiter von Werder Bremen, unterzeichnete Erklärung, besagte: "In einer Stadt zu spielen, in der Unruhen herrscht und Menschen erschossen wurden, passt nicht zu unseren Werten hier bei Werder Bremen. Außerdem war für uns unklar, welche Spieler aufgrund der strengeren Einreisebestimmungen in die Vereinigten Staaten gelangen konnten."

Pieper sagte außerdem, dass die aktuelle Situation in der Liga, die vor dem Abstieg steht, "die Planung einer solchen Reise schwierig mache", und verwies auf "gewisse wirtschaftliche Risiken".

Die Trump-Regierung schickte etwa 3.000 Agenten im Rahmen einer Abschiebungsaktion nach Minneapolis, und im Januar wurden zwei amerikanische Staatsbürger von Beamten der Immigration and Customs Enforcement (ICE) getötet, was eine Reihe von Protesten auslöste.

"Wir als Club haben klare Werte. Unser Club steht für eine offene, pluralistische und vereinte Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter oder Behinderung – natürlich einbezogen werden und einen festen Platz in unserer Gemeinschaft haben", sagte Pieper in ihrer Stellungnahme (via Politico).

Werder Bremen befindet sich derzeit in der Abstiegszone auf Platz 17 der Bundesligatabelle, obwohl es vier Vereine zwischen 19 und 22 Punkten gibt. Ihr letzter Ligasieg war im November 2025. Ihr jüngster großer Titel ist die Bundesliga im Jahr 2004.