Der deutsche Fußballschiedsrichter erleidet einen homophoben Angriff wenige Tage nachdem er seinem Verlobten öffentlich einen Heiratsantrag gemacht hat

Ein homophober Angriff hat den deutschen Fußball schockiert: Der 27-jährige Schiedsrichter Pascal Kaiser, der am 30. Januar viral ging, als er seinem Freund vor einem Bundesligaspiel zwischen dem FC Köln und dem VfL Wolfsburg einen Heiratsantrag machte, beendete das Spiel mit 1:0 für die lokale Mannschaft. In der Nacht zwischen Samstag und Sonntag, dem 8. Februar, wurde Kaiser von drei Männern angegriffen, als er in seinem Garten rauchte.

Kaiser postete ein Foto im Krankenhaus, wo er nach einer Verletzung am rechten Auge aufgenommen wurde. Die Polizei sagt, dass die Motive für den Angriff weiterhin unklar sind. Doch seit der Moment, der viral ging, hatte Kaiser (der seinen Instagram-Account gesperrt hatte) Drohungen erhalten, und seine Privatadresse war durchgesickert.

Die spanische Politikerin Carla Antonelli erzählte die Geschichte und erklärte, dass Kaiser die örtliche Polizei wegen der Drohungen bereits benachrichtigt habe und diese ihm sagten, er sei nicht in unmittelbarer Gefahr. "Das ist eine schreckliche Botschaft; wenn du dich sichtbar machst, schlagen wir dich zurück in den Schrank."

Kaiser ist einer der wenigen offen LGBT-Schiedsrichter im Profifußball und outete sich 2021 als bisexuell. Der Moment des Heiratsantrags, der vom FC Köln veröffentlicht wurde, wie er auf ihrem Stadion stattfand, hat über 180.000 Likes erhalten. In Schwulissimo, einem queeren Medium in Deutschland (über Attitude), sagte Kaiser, seine Mission sei es, "Sichtbarkeit zu schaffen, eine Stimme zu sein und Menschen zu ermutigen, die noch nicht mutig genug sind, sich zu äußern."