Der deutsche Finanzminister fordert den "europäischen Patriotismus" auf, um globalen Bedrohungen zu begegnen

HQ

Deutschlands Finanzminister Lars Klingbeil hat zu einer neuen Ära des "europäischen Patriotismus" aufgerufen und argumentiert, dass Europa energischer handeln müsse, um seine wirtschaftlichen Interessen zu schützen, da globale Allianzen schwächer werden und der Handel konfrontativer wird.

Bei einem wirtschaftspolitischen Vortrag in Berlin sagte Klingbeil, staatliche Unterstützung für Unternehmen solle klare Bedingungen haben. Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten, sollten verpflichtet sein, Arbeitsplätze in Europa zu erhalten, während öffentliche Beschaffungen Waren innerhalb der EU priorisieren sollten.

Lars Klingbeil und Friedrich Merz // Shutterstock

Klingbeil warnte, dass die transatlantische Beziehung nicht mehr das sei, was sie einmal war, und sagte, die USA würden sich unter Präsident Donald Trump zunehmend nach innen wenden. Er verwies auf Washingtons nationale Sicherheitsstrategie als Beweis dafür, dass Europa sich nicht länger auf alte Annahmen über politische und kulturelle Ausrichtung verlassen kann.

Er warnte außerdem, dass der Handel durch Subventionen, Zölle und Exportkontrollen als Waffe eingesetzt werde, was Druck auf Deutschlands exportgetriebene Wirtschaft ausübt. Einfach mehr im Ausland zu verkaufen, sagte er, werde nicht ausreichen, um die aktuellen Umwälzungen zu meistern.

Stattdessen forderte Klingbeil stärkere europäische Einheit, vielfältigere Handelsbeziehungen über die Vereinigten Staaten hinaus und strengere Schutzmaßnahmen gegen unfairen Wettbewerb. Europa, so sagte er, müsse souveräner werden, wenn es vermeiden wolle, zwischen den Großmächten der Welt gefangen zu werden.