Der Designer von Magic: The Gathering hat auf die Kritik an den neuen Crossovern des Kartenspiels reagiert

Nach der Ankündigung, dass Magic: The Gathering im Jahr 2024 mit beliebten Franchises wie Fallout und Assassin's Creed überkreuzt werden soll, hat Chefdesigner Mark Rosewater auf die Kritik reagiert, die er von Fans erhalten hat.

Wie TheGamer anmerkte, erklärte Rosewater: "Mein Ziel in diesem Blog ist es, mit euch mein bestes Gefühl dafür zu teilen, wo das Magic-Design in diesem Moment steht. Oft bewegt sich Magic in Richtungen, die ich nicht vorhersagen kann. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wie es viele Leute tatsächlich getan haben, hätte ich Universes Beyond nicht vorhergesagt."

Das ist ganz anders als das, was er 2018 sagte, als er gefragt wurde, ob das Spiel "in Betracht ziehen würde, eine andere IP zu lizenzieren und andere Karten dafür zu erstellen". Damals sagte er: "Magic ist ein zusammenhängendes Spiel und kein Sammelsurium verschiedener Dinge. Mit anderen Worten, wir wollen, dass Magie unser Ding ist und nicht das von jemand anderem."

Danke, Eurogamer.