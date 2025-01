Der Designer von "Der Aufstieg des goldenen Götzenbildes" enthüllt neues Detektivspiel

Einer der Designer hinter The Rise of the Golden Idol hat ein neues Detektivspiel namens City of Voices entworfen. Das neue Mystery-Spiel stammt von Will Ackerman und Matt Frith von Kini Games und spielt in einem englischen Vorort um die Jahrtausendwende.

Wie in "Der Fall des goldenen Götzenbildes" und "Der Aufstieg des goldenen Götzenbildes" triffst du auch in City of Voices auf statische Situationen, in denen du herausfinden musst, was passiert ist, und das Wer, Was, Wann, Wo und Warum zusammensetzen musst. Anstatt Morde aufzuklären, wirst du jedoch Fälle von Freundschaft, Mobbing und mehr lösen.

Beginnend mit einem jungen Mädchen, das einen schrecklichen Start in die Sekundarschule hat, verwandelt sich die Geschichte in ein fantastisches und gefährliches Abenteuer. In der Sendung City of Voices sagte Will Ackerman: "Eines der vielen brillanten Dinge an den Mechaniken der Golden Idol-Spiele ist, dass sie verwendet werden können, um jede Art von Geschichte durch Deduktions-Gameplay zu erzählen. Ich war ziemlich nervös, als ich Andrejs und Ernests, die diese Spiele mitentwickelt haben, um Erlaubnis bat, ihre Mechaniken im Wesentlichen zu stehlen, aber zum Glück fühlten sie sich geschmeichelt!"

Schauen Sie sich den Trailer für City of Voices unten an: