Der derzeitige CEO von Sega versuchte, einen Crash Bandicoot-Film zu machen, aber niemand schnappte ihn sich

HQ

Heute gibt es vielleicht kein heißeres Gut für die Welt des Films und des Fernsehens als das, sich die Adaptionsrechte für Videospiele zu sichern. Es fühlt sich an, als würde jede Woche eine neue Adaption in die Entwicklung gebracht werden, aber das war nicht immer so.

Als der derzeitige Sega-CEO Shuji Utsumi zum ersten Mal in das Videospielgeschäft einstieg, hatten die Produktionsfirmen kein Interesse oder die Absicht, ein Projekt auf der Grundlage einer Gaming-IP zu machen, so sehr, dass sie sogar Vorschläge für einen Crash Bandicoot -Streifen ablehnten.

Dies wurde von Utsumi in einem Gespräch mit The Game Business bestätigt, in dem er erklärte: "Als ich anfing, mich im Videospielgeschäft zu engagieren, nahm ich Crash Bandicoot in die Hand und fragte einige der Filmstudios, ob sie daran interessiert wären, dieses Eigentum in einen Film zu verwandeln. Aber ich wurde so behandelt: 'Hey, Videospiele sind wie ein Spielzeuggeschäft.' Sie haben es nicht wirklich ernst genommen."

Ha, das haben die jetzt davon, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Sonic the Hedgehog -Filme als massiver Erfolg für Sega und Paramount erwiesen haben und allein an den Kinokassen weit über 1 Milliarde US-Dollar generiert haben.

Würdest du dir einen Crash Bandicoot Film ansehen?