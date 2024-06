Der DEEBOT T30 Omni von Ecovacs ist hier, um Sie vor Ihrem Reinigungsfegefeuer zu retten

HQ

Im Rahmen unserer Quick Look Videoserie haben wir eine Vielzahl hilfreicher Smart-Home-Gadgets in die Hände bekommen, seien es nützliche Koch- und Küchenutensilien, Beleuchtungslösungen und sogar Reinigungsroboter.

Die neueste Episode ordnet sich eindeutig in die letztere Kategorie ein, da wir mit dem Ecovacs DEEBOT T30 Omni herumgespielt haben, einem winzigen Robotergerät, das Ihnen den Stress des Putzens von den Schultern nehmen möchte.

Dieser Bot verwendet verschiedene Saug- und Wischmethoden, um Ihr Haus sauber und ordentlich zu halten, und das alles mit einem freihändigen Design, das es dem Bot ermöglicht, sich während des Ladevorgangs selbst aufzufüllen und seinen Flüssigkeitstank bei Bedarf zu füllen/zu leeren.

Um zu sehen, ob diese Reinigungslösung das Richtige für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus ein paar Fakten und Gedanken über den Roboter teilt.