Der dänische Schauspieler Ulrich Thomsen übernimmt die Rolle des Sinestro in der DC-Serie Lanterns.

Wer schon Banshee, The Blacklist oder Counterpart gesehen hat, dem dürfte der Name Ulrich Thomsen ein Begriff sein. Nun wurde bestätigt, dass der dänische Schauspieler die Rolle des Erzschurken Sinestro in der kommenden DC-Serie Lanterns ergattert hat. Neben Thomsen sind auch Garrett Dillahunt, Kelly MacDonald und Poorna Jagannathan als Hauptdarsteller in einer der ersten großen Produktionen des neu gestarteten DC-Universums bestätigt, das diesen Sommer mit der Premiere von Superman beginnt.

Für diejenigen, die mit der Green Lantern-Serie nicht besonders vertraut sind: Sinestro ist einer der prominentesten Bösewichte in den DC-Comics und wurde zuvor von Mark Strong in dem berüchtigten Film von 2011 mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle dargestellt. Die Dreharbeiten zu Lanterns sollen in der ersten Jahreshälfte stattfinden, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde.

