Der dänische Mittelfeldspieler Morten Hjulmand steht kurz davor, bei Atlético de Madrid zu wechseln.

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Atlético de Madrid setzt seine Verstärkungen auch in diesem Sommer fort, und der neueste Spieler, der Simeones Projekt verstärkt, ist Morten Hjulmand, ein dänischer Mittelfeldspieler, der von Sporting Lissabon für 40 Millionen Euro plus 5 Millionen an Zusatzleistungen für einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031 kommen wird, so Fabrizio Romano.

Der Klub hat den Transfer noch nicht bekannt gegeben, aber andere Medien wie AS berichten, dass Atlético de Madrid möchte, dass der dänische Spieler am allerersten Tag der Vorbereitung, am Montag, den 13. Juli, mit dem Training beginnt (andere Spieler, darunter viele argentinische Spieler, werden erst nach der Weltmeisterschaft zum Training für den Verein beginnen).

Hjulmand war kürzlich Kapitän von Sporting CP, zu dem er 2023 wechselte, und gewann 2024 und 2025 zweimal die Meisterschaft. Davor spielte er in Italien für Lecce, wo er 2021/22 zum Aufstieg in die Serie A verhalf, und davor bei Admira Wacker, einem Team, das damals in der österreichischen Bundesliga spielte. Hjulmand spielt seit 2023 auch für Dänemark und bestritt bisher 27 Spiele, darunter die Teilnahme an der UEFA Euro 2024.

Morten Hjulmand würde sich diesen Sommer weiteren neuen Spielern anschließen, darunter Alejandro Grimaldo und die angebliche Ankunft von Lee Kang-in aus Paris Saint-Germain.