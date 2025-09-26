Der dänische Flughafen Aalborg setzt den Flugbetrieb die zweite Nacht in Folge wegen des Verdachts auf Drohnenaktivität aus

HQ

In der zweiten Nacht in Folge war der dänische Flughafen Aalborg gezwungen, seinen Luftraum zu schließen, nachdem Berichte über Drohnen in der Nähe gemeldet worden waren, die sowohl den zivilen als auch den militärischen Betrieb störten. Die Behörden bestätigten, dass die Schließung am späten Donnerstag erfolgte, bevor der Flugbetrieb Stunden später wieder aufgenommen wurde, aber die wiederholten Vorfälle haben die Sicherheitsbedenken im ganzen Land erhöht. Nur wenige Tage zuvor hatten ähnliche Drohnenaktivitäten zu einem vorübergehenden Stopp des Flughafens Kopenhagen geführt, was die Aufmerksamkeit auf die potenziellen Risiken hybrider Angriffe lenkte. Die Beamten betonten, dass die Ermittlungen noch andauern und es bleibt die Frage, wer hinter den Übergriffen steckt.