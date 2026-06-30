Der Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2 verspricht jede Menge Action

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Der zweite Teaser für Cyberpunk: Edgerunners 2 ist da, aber es fühlt sich wie der erste richtige Trailer an, da wir unsere komplette Crew zum ersten Mal in Aktion sehen. Schwache Kingsley, Talia Yang, Roman Carax und der Typ, der einfach als D bekannt ist, werden unsere Besetzung sein, was eine kleinere Gruppe von Edgerunnern oder Söldnern als in unserer letzten Staffel ergibt. Allerdings sieht es nicht so aus, als würden sie auf den Straßen von Night City weniger einflussreich sein.

Yang, Kingsley und D sehen alle so aus, als könnten sie am Rande einer Cyberpsychose stehen, aber sie sind unglaublich fähig, wie der Trailer zeigt. Ob sie sich um Carax kümmern oder ob er ihnen nur mit seiner kleinen Kamera folgt, ist ungewiss, denn der Trailer zeigt mehr unserer Besetzung als Einzelpersonen als als Gang. Es ist ein Wunder, wann oder ob sie ein komplettes Team-Up durchlaufen werden, aber jeder von ihnen scheint auf seine Weise unglaublich interessant zu sein.

Mit einer Laufzeit von etwa 90 Sekunden sehen wir im Trailer keine Ladungen, aber das lässt uns mehr verlangen, wenn die zweite Staffel diesen Herbst erscheint. Hoffen wir, dass noch ein paar unserer geliebten Edgerunner in dieser Staffel sicher aus Night City herauskommen, aber jetzt, wo Studio Trigger den Präzedenzfall gesetzt hat, dass niemand mehr sicher ist, ist es schwer zu glauben, dass wir am Ende von Edgerunners 2 keine Trauma-Reaktionseinheit brauchen werden.