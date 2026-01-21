Der Cross-Progression kommt endlich zu Hitman: World of Assassination

HQ

Es fühlt sich fast merkwürdig an, das zu sagen, aber Hitman 3 und dann Hitman: World of Assassination hat nie Cross-Progression unterstützt. Alle Speicherstände, die du auf der PC-Version des Spiels hattest, konnten nicht auf andere Plattformen übertragen werden, obwohl das erstgenannte Spiel vor fünf Jahren debütiert ist...

Glücklicherweise versucht IO Interactive endlich, dies zu beheben, da der dänische Entwickler bekannt gegeben hat, dass bald Cross-Progression für Hitman: World of Assassination bevorsteht. Das Spiel, das am 3. Februar erscheinen soll, ermöglicht es den Fans, zwischen dem Spiel auf über 10 Plattformen zu wechseln und dabei deinen Fortschritt und deine Speicherstände mitzunehmen.

Was die Daten betrifft, die zwischen Versionen und Plattformen übertragbar sind, so wird uns gesagt, dass dies Erfahrung, Spielerlevel, Herausforderungen, Standortbeherrschung, Freischaltungen und Inventar, Achievements und Trophies, Freelancer Mode Fortschritt sowie Fortschritt der Kampagnengeschichte umfasst. Was nicht übertragbar ist, ist der Besitz des Spiels, seiner DLCs oder DLC-basierter Freischaltungen, da dies kein Play Anywhere -ähnliches Update ist.

Der Haupthaken bei der Einführung dieses Problems so spät im Hitman: World of Assassination Lebenszyklus ist, dass es seine Einschränkungen hat. Es funktioniert, indem Daten über deine IOI Account vereinigt werden, und das funktioniert nur für einen primären Datensatz. Du kannst weiterhin auf ältere Speicherstände auf verschiedenen Plattformen zugreifen, indem du Cross-Progression deaktivierst.

Ebenso kann man mit diesem Update ein neues Update erwarten und nach IOI Account im Browser und Mobilgerät suchen, das jetzt verfügbar ist.