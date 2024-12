Der Creative Director von Loco Motive spricht über Paper Mario-Vergleiche und darüber, was ein großartiges modernes Point-and-Click-Gerät ausmacht

HQ

Loco Motive ist ein Indie-Point-and-Click-Abenteuer, das sich dieses Jahr als herausragender Erfolg in diesem Genre erwiesen hat.

Das Spiel ist unglaublich witzig und integriert einige moderne Elemente, die das Genre beleben, und trägt dazu bei, dass Point-and-Click-Spiele einen frischen Eindruck hinterlassen. Auf der BIG-Konferenz in Bilbao haben wir mit dem Creative Director Adam Riches darüber gesprochen, wie sie Loco Motive entwickelt haben, um es zeitgemäß zu gestalten.

"Auf dem Controller gibt es volle Controller-Unterstützung und man spielt auf eine andere Art und Weise, als man es traditionell tun würde. Wenn man also die direkte Kontrolle über den Charakter auf einem Gamepad oder auf Nintendo Switch haben möchte, wenn man darauf spielen möchte, fühlt es sich natürlich an. Es fühlt sich nicht so an, als würde man einen Mauszeiger emulieren", erklärte Riches.

Da das Rätsel in einem Zug spielt, gibt es natürlich Vergleiche mit Paper Mario: The Thousand-Year Door, den Riches zu schätzen weiß.

"Ich hatte ein paar Leute, die speziell mich darauf hingewiesen haben, Paper Mario." sagte Riches. "Ich denke, es ist einfach so etwas wie Interessantes daran, und als wir das Spiel vermarkteten, hatte es etwas Verlockendes, es auf einem Fahrzeug zu spielen, weil man viel Bewegung hat. Der Hintergrund bewegt sich und es fühlt sich sehr kinetisch an und es ist Energie da und ich denke, dass Abenteuerspiele traditionell ein bisschen statisch und ein bisschen langsam wirken können."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um mehr über Loco Motive zu erfahren, das jetzt für Nintendo Switch und PC erhältlich ist.