Der Creative Director von Epic Mickey würde gerne Epic Mickey 3 machen

Der Regisseur der Epic Mickey's-Serie hat Interesse an einem dritten Spiel bekundet. Nach der Ankündigung des Remasters des ersten Epic Mickey-Spiels scheint Warren Spector wieder sehr an der Serie interessiert zu sein.

Wie jedoch durch das, was er auf LinkedIn geschrieben hat, bestätigt wird, ist es wahrscheinlich am besten, sich keine Hoffnungen zu machen. "Ich würde gerne Epic Mickey 3 machen, aber ich habe einen Job, der das unmöglich machen würde", schrieb er. "Ich habe tatsächlich eine große Vorstellung davon, was ich in einem Triquel machen würde. Keine Sorge, woran ich arbeite, ist verdammt cool und OtherSide sucht Mitarbeiter für dieses Projekt und ein anderes, an dem wir arbeiten."

Wenn wir jemals wieder ein episches Mickey-Spiel sehen würden, würde es wahrscheinlich vom Erfolg dieses Remasters abhängen. Wenn du also ein langjähriger Fan bist, der darauf wartet, ein weiteres Spiel dieser Serie zu sehen, solltest du am besten ein Auge auf Epic Mickey: Rebrushed werfen.