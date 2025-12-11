Der Corsair Novablade Pro ist ein dynamischer, anpassbarer Traum-Controller für Prügelspieler

HQ

Obwohl wir oft daran denken, dass Kampfspielspieler schwere Schläger zu Turnieren mitbringen, ist die Tatsache, dass dieser Spielstil inzwischen veraltet wird. Natürlich sind Fight Sticks für manche Spieler immer noch die Wahl, aber wenn man sich die Modernisierung von Zubehör für Kampfspiel-Spezialisten anschaut, ist das Corsair Novablade Pro ein gutes Beispiel dafür, wie man sein Spiel wirklich verbessern kann.

Corsairs Novablade Pro verzichtet auf den Stick-Aspekt eines normalen Kampfsticks und bietet dir stattdessen alle benötigten Steuerungen über 15 belegbare Tasten auf seiner Oberfläche. Im Design steckt viel Engagement, das nicht nur passend aussieht, sondern dir auch einen technischen Vorteil mit verbesserter SOCD-Priorisierung und schnellen Abzugtasten verschafft.

Wir haben uns den Corsair Novablade Pro angesehen, und wenn du mehr über seine Details erfahren und sehen möchtest, wie dieser Fighting-Game-Controller aussieht, schau dir den kurzen Blick unten an: