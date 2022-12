Der Community-Film wird keinen Paintball haben

HQ

Nur wenige Handlungsstränge zeigen die Größe der Sitcom-Community besser als die berühmten Paintball-Episoden, die seitdem bei den Fans beliebt sind. Der erste war pure Brillanz und der zweite war genauso gut. Aber seitdem nahm die Show meist andere Wege und kehrte nicht vollständig zum Konzept zurück.

Und es scheint, als sollten wir auch im kommenden Film keinen Paintball erwarten. Community-Schöpfer Dan Harmon erklärt im Podcast, warum:

"Zum Beispiel fragen wir: 'Glauben wir wirklich, dass es eine gute Idee wäre, eine Paintball-Episode zu sein?' Es ist eines der ersten Dinge, die ausgeschlossen werden müssen, weil es das erste ist, was aus dem Kopf geht, und das ist ein Problem mit dem "Community" -Filmkonzept. Wir haben viele Episoden gemacht, in denen man freudig in ein Konstrukt eingebunden ist, das keine traditionelle Sitcom-Erzählung ist, sondern eher durch die Linse von David Fincher oder Martin Scorsese. Es gab viele spezielle Episoden, die wie Genre-Hommagen waren. Die Paintball-Sache war eine davon. Wir haben versucht, ein paar mehr Paintballs zu machen, und sie waren alle wundervolle Dinge, aber würde irgendetwas jemals die Freude an der ursprünglichen Paintball-Episode einfangen?"

Wir gehen davon aus, dass dies auch mehr Dungeons and Dragons ausschließt, aber auf der anderen Seite war die mangelnde Bereitschaft, sich auf alte Witze zu verlassen, eines der Dinge, die Community so gut gemacht haben. Vielleicht sollten wir Harmons Instinkten bei der Erstellung des Films vertrauen, nach dem wir seit dem Ende der Serie 2015 gefragt haben?

