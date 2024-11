Der Community-Manager von Palworld sagt, dass die Spieler "aufhören müssen, so übertrieben zu dramatisch zu sein"

HQ

Am 13. Dezember ist es Zeit für die diesjährige Ausgabe von The Game Awards, der größten Preisverleihung in der Gaming-Welt. Die Titel, die um die prestigeträchtigen Preise kämpfen, wurden letzte Woche bekannt gegeben, aber einer von ihnen ist nicht der Blockbuster Palworld.

Viele ärgern sich, dass es in den Listen fehlte und auf X, das mittlerweile eine Kinderstube für Verschwörungstheorien ist, gibt es natürlich allerlei Spekulationen, dass das Spiel aus verschiedenen politischen Gründen nicht aufgenommen und ausgetrickst wurde. Eine Person, die davon nicht ganz beeindruckt ist, ist der Community-Manager von Palworld.

Via X schreibt er nun, dass wir Spieler "aufhören sollten, so übertrieben dramatisch zu sein" und fügt hinzu, dass "nicht alles eine Verschwörung ist". Und das kann auch in anderen Zusammenhängen etwas sein, das man mitnehmen kann.

Über alle Ankündigungen, den ganzen Spaß und natürlich die Gewinner werden wir natürlich am 13. Dezember beim The Game Awards berichten. Es beginnt um die für uns etwas ungöttliche Zeit von 00:30 GMT / 1:30 CET, aber auf diejenigen, die können, wartet hoffentlich eine lustige Show. Achte nur darauf, dass du eine Kanne Kaffee aufbrühst und ein paar Monster-Getränke in den Kühlschrank stellst.

