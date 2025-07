Der Coldplay-Skandal ist jetzt auch als Spiel verfügbar

HQ

Während einer kürzlichen Coldplay-Show spielte sich einer der unerwartetsten romantischen Skandale des Jahres live auf der Leinwand ab. Der CEO von Astronomer wurde von der Kusskamera des Stadions aufgenommen... nicht mit dem Ehepartner, sondern mit dem eigenen Personalverantwortlichen. Die beiden sahen sichtlich verwirrt aus und versuchten, ihre Gesichter zu verbergen, während Chris Martin scherzhaft in die Menge sagte, sie seien "nur ein bisschen schüchtern".

Der Clip verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und verwandelte sich sofort in eine Meme-Goldgrube. Aber eine Person ging noch einen Schritt weiter: Der Solo-Spieleentwickler Jonathan Mann hat ein ausgewachsenes Videospiel darüber erstellt. Coldplay Canoodlers ist ein Minispiel im Pixel-Stil, in dem du die Kusskamera steuerst und versuchst, das berüchtigte Astronomenpaar so schnell wie möglich zu entdecken.

Es ist nicht auf Steam oder einer großen Plattform, aber Mann hat einen direkten Link auf Twitter geteilt - und die Leute sammeln bereits Highscores, lachen über die Absurdität und begrüßen das Drama in 8-Bit-Form.

Sie können das Spiel hier ausprobieren. Vergessen Sie nicht, Ihren Highscore zu teilen!