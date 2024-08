Der Codename für ein neues Valve-Projekt lässt die Leute denken, dass Half-Life 3 wieder real ist

Half-Life 3 ist an dieser Stelle eher ein Meme als alles andere. Während einige immer noch an den schwachen Spuren der Hoffnung festhalten, die sie einst hatten, haben die meisten erkannt, dass das Spiel nicht erscheinen wird. Oder doch?

Ein kürzlich veröffentlichter Website-Beitrag (der inzwischen geändert wurde) von Synchronsprecherin Natasha Chandel zeigt, dass Valve anscheinend an einem anderen Projekt arbeitet, das nicht der Helden-Shooter Deadlock ist. Der Codename für das Projekt lautet White Sands, ein Park in New Mexico, dem Bundesstaat, in dem Black Mesa lebte.

Bestätigt das also Half-Life 3 ? Nein, nicht wirklich, aber es bedeutet, dass Valve an etwas anderem arbeitet, das... naja, wirklich alles.

Danke, Eurogamer.