Der Co-Schöpfer von Smallville führt die Erschütterung des DC-Universums als Grund für die Verschiebung des animierten Spin-offs an Erwarten Sie nicht, dass Sie in absehbarer Zeit in diese Version der amerikanischen Stadt zurückkehren werden.

Während der früheren DC Extended Universe Ära gab es viele verschiedene DC-Projekte unterschiedlicher Qualität. Zusätzlich zu den großen Kino-Universen gab es auch die Vielzahl von Shows, die The CW im Rahmen der Arrowverse rausgeworfen hat, und das zusätzlich zu unzähligen Animationsprojekten. Seitdem James Gunn und Peter Safran jedoch DC Studios übernommen haben, wurde viel von diesem Fett weggeschnitten, alles in dem Bemühen, DC neu zu starten und auf der globalen Bühne neu zu positionieren. Zu diesem Zweck gab es zwar Pläne, die Smallville -Serie mit einem animierten Spin-off fortzusetzen, aber dies scheint nun sehr unwahrscheinlich. Dies wurde vom Mitschöpfer der Serie, Alfred Gough, bestätigt, der im Gespräch mit dem Talk Ville -Podcast Folgendes zu sagen hatte: "Warner hat offensichtlich eine Menge durchgemacht, und ich denke, die Tatsache, dass sie dabei sind, 'Superman' wieder neu zu starten, hält unser Ding leider eine Weile vom Tisch. Alles kommt in der einen oder anderen Form, ich habe erst neulich gelesen, dass sie 'Buffy' für Hulu neu auflegen." Er fährt fort, indem er hinzufügt: "Das ist die Sache, ich denke, das Problem bei den meisten Projekten, die in jedem Studio und/oder Sender in der Entwicklung sind, ist der Regimewechsel." Wenn Sie daran interessiert waren, zu sehen, wohin dieses Projekt hätte führen können, halten Sie nicht länger den Atem an. Wenn ihr jedoch auf der Suche nach mehr Man of Steel Inhalten seid, solltet ihr unbedingt Ausschau halten nach Gunns Superman im Juli halten, das den Auftakt zu den umfassenderen neuen DC Universe geben wird.