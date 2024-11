Der Co-Schöpfer von League of Legends kündigt nach Arcane weitere Geschichten an Saison 2 könnte das Ende von Arcane sein, aber League of Legends hat noch viel mehr Charaktere zu bieten, die es zu erkunden gilt.

HQ Arcane Staffel 2 sorgt erneut für einen Anstieg der Zuschauerzahlen auf Netflix, da sowohl League of Legends-Fans als auch diejenigen, die sich einfach nur für die Serie interessieren, das Ende der Geschichte von Vi und Jinx sehen. Zwei Staffeln der Erfolgsserie klingen vielleicht nicht nach viel, und sie werden sicherlich viele nach mehr verlangen lassen. Marc Merrill, Mitschöpfer von League of Legends und Mitbegründer von Riot Games, hat angedeutet, dass wir weitere League of Legends-Shows in Arbeit sehen könnten, die sich nur auf neue Geschichten konzentrieren. Auf die Frage, warum es keine weiteren Staffeln von Arcane geben würde, sagte Merrill: "Es gibt viele andere Geschichten zu erzählen." Es gibt viele Orte und Charaktere, die in der Geschichte von League of Legends erkundet werden könnten, und die Fans werden gespannt sein, auf wen sie sich als nächstes konzentrieren könnten. Im Moment warten wir jedoch noch auf das Ende der zweiten Staffel von Arcane.